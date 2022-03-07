陳佳樂木棒聯賽冠軍戰3安2打點 教頭評：有頭腦

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（中央社記者謝靜雯嘉義7日電）平鎮高中高三打者陳佳樂，今天賽前在木棒聯賽僅敲出3支安打，今天冠軍賽單場3安2打點好手感，陳佳樂今年有意挑戰中職選秀，總教練吳柏宏表示多少有壓力，但陳佳樂有頭腦，是有打擊能力的球員。

陳佳樂的爸爸是職棒退役球星陳瑞昌，他高中開始就因為打擊能力不錯而受到關注，今年畢業有意挑戰中職選秀，但今天賽前木棒聯賽總計25打數僅敲出3支安打、打擊發揮不理想。

平鎮高中今天冠軍戰與三民高中交手，陳佳樂打第8棒，單場4打數敲出3支安打貢獻2分打點、找回好手感；吳柏宏表示，陳佳樂是很有能力的打者，只是之前狀況真的不好，可能自己想太多，看到隊友表現很好，也開始急了，選球沒有做好。

儘管帳面成績不漂亮，但吳柏宏表示，陳佳樂是很有能力的球員，「有頭腦、在球隊算是數一數二的，知道對方會用什麼球路對付自己。」他的優勢就是打擊能力，雖然因為狀況不好，木棒聯賽後半段移到後段棒次，但不會影響對他打擊能力的評價。

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陳佳樂表示前陣子狀況不好，教練團一直鼓勵要想好的部分。「教練告訴我、我有能力，不要打不好就垂頭喪氣」，從中心棒次調整打後段棒次，一開始有一點不習慣，但只要有上場，不管打哪一棒都可以幫助球隊。

陳佳樂坦言，因為想要挑戰選秀，前半段出賽打不好，多少有壓力，爸爸也一直提醒要平常心，這段期間心態要更加強，希望把穩定性找回來。（編輯：屈享平）1110307