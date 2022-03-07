更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對俄烏衝突無計可施 安理會只能一直開會
首頁 / 運動

陳佳樂木棒聯賽冠軍戰3安2打點 教頭評：有頭腦

2022/3/7 16:27（3/7 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
平鎮高中高三打者陳佳樂（左）木棒聯賽冠軍戰前僅敲3支安打，7日單場3安2打點好手感，今年畢業有意挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年3月7日
平鎮高中高三打者陳佳樂（左）木棒聯賽冠軍戰前僅敲3支安打，7日單場3安2打點好手感，今年畢業有意挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義7日電）平鎮高中高三打者陳佳樂，今天賽前在木棒聯賽僅敲出3支安打，今天冠軍賽單場3安2打點好手感，陳佳樂今年有意挑戰中職選秀，總教練吳柏宏表示多少有壓力，但陳佳樂有頭腦，是有打擊能力的球員。

陳佳樂的爸爸是職棒退役球星陳瑞昌，他高中開始就因為打擊能力不錯而受到關注，今年畢業有意挑戰中職選秀，但今天賽前木棒聯賽總計25打數僅敲出3支安打、打擊發揮不理想。

平鎮高中今天冠軍戰與三民高中交手，陳佳樂打第8棒，單場4打數敲出3支安打貢獻2分打點、找回好手感；吳柏宏表示，陳佳樂是很有能力的打者，只是之前狀況真的不好，可能自己想太多，看到隊友表現很好，也開始急了，選球沒有做好。

儘管帳面成績不漂亮，但吳柏宏表示，陳佳樂是很有能力的球員，「有頭腦、在球隊算是數一數二的，知道對方會用什麼球路對付自己。」他的優勢就是打擊能力，雖然因為狀況不好，木棒聯賽後半段移到後段棒次，但不會影響對他打擊能力的評價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳佳樂表示前陣子狀況不好，教練團一直鼓勵要想好的部分。「教練告訴我、我有能力，不要打不好就垂頭喪氣」，從中心棒次調整打後段棒次，一開始有一點不習慣，但只要有上場，不管打哪一棒都可以幫助球隊。

陳佳樂坦言，因為想要挑戰選秀，前半段出賽打不好，多少有壓力，爸爸也一直提醒要平常心，這段期間心態要更加強，希望把穩定性找回來。（編輯：屈享平）1110307

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族