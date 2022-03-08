帶傷挑戰全國失利不失志 林琮憲盼秘密武器加持

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台中惠文高中小將林琮憲8日在新北市全國青年盃田徑公開賽高男組撐竿跳決賽，以5公尺22奪冠並打破大會紀錄，可惜帶傷上陣的他在挑戰5公尺32全國紀錄時以失敗告終，雖然沒能如願，卻給了他更多的底氣和自信。中央社記者龍柏安攝 111年3月8日

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（中央社記者龍柏安台北8日電）即便拖著拉傷的左腿和腰傷，台中惠文高中小將林琮憲依舊無所畏懼，今天他在青年盃再一次向5公尺32男子撐竿跳全國紀錄發起挑戰，雖然沒能如願，卻給了他更多的底氣和自信。

台中惠文高中3年級的林琮憲，今天在111年新北市全國青年盃田徑公開賽高男組撐竿跳決賽，以5公尺22打破由他和另外3名選手共同保持的4公尺82大會紀錄，而他今天的成績甚至還優於5公尺21的公開組大會紀錄。

身高190公分的林琮憲是台灣撐竿跳界少見的長人，國一開始練田徑的他，一開始就鎖定撐竿跳，「我喜歡挑戰天空的感覺，尤其是越過橫桿的那一刻最刺激。」

事實上，這不是林琮憲第1次跳戰全國紀錄，他掐指算了算：「今天是第5次了吧。」與前幾次最大不同，是他身上帶著傷勢，他透露約在1個月前拉傷大腿，就連腰也一起出狀況，而他今天起跳高度就是5公尺，第2跳過關後接下來包括5公尺10、5公尺22都是一跳解決。

林琮憲在挑戰5公尺22時，身體甚至高出橫桿一大截，可惜再戰5公尺33時，腿傷讓他助跑節奏受影響，最後挑戰失敗告終。

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性格開朗的林琮憲對於挑戰紀錄失利並不灰心，反給了他更多信心，因為在帶傷上陣的前提下，還能繳出這種表現已足以讓他驕傲，另一個關鍵是，「我訂的新竿子5月就會到，等竿子來了我會更好。」

台灣撐竿跳選手身材多半比較嬌小，因此竿身較軟，而林琮憲這種「大隻佬」，硬度較高的撐竿可能會更適合他。林琮憲強調，他的目標是達到5公尺35的亞運參賽標準，「要去亞運就得破全國，所以一旦達標就是雙喜臨門。」（編輯：張雅淨）1110308