PLG富邦勇士又有新兵報到 瓊斯預計3月底亮相

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（中央社記者龍柏安台北9日電）PLG台北富邦勇士今天宣布，已簽下身高211公分的第4號洋將瓊斯（Perry Jones III），目前他已抵台隔離中，總教練許晉哲透露，預計3月底瓊斯就會亮相。

P. LEAGUE+聯盟衛冕軍富邦勇士本季起起伏伏，開季受傷兵所困，隨著主力球員依序傷癒歸隊，球隊戰績也逐漸回升，目前富邦正值3連勝，戰績也以9勝6負暫居聯盟第2。

目前勇士陣中洋將共包括辛特力（Michael Singletary）、長人德古拉（Samuel Deguara）以及烏克蘭籍中鋒塞瑟夫（Ihor Zaytsev），而瓊斯則是第4名洋將。

許晉哲表示，德古拉和塞瑟夫兩人都是中鋒，在場上一直難以有效搭配，所以早在去年12月就開始物色新的前鋒，直到近期才敲定瓊斯確定來台。

現年30歲的瓊斯，身高211公分，場上主司前鋒，也曾在2012年NBA美國職籃選秀會中首輪第28順位，被奧克拉荷馬雷霆隊相中，共有3年NBA資歷，也曾繳出單場32分，身手備受期待。

瓊斯目前已抵台進行隔離中，也透過官方聲明分享加盟心情：「首次來到台灣我很興奮，我很期待能加入冠軍等級的球團，為台北這座城市打拚，同時我也等不及看到所有勇士球迷們。」

許晉哲表示，瓊斯預計在3月底出關，而距離註冊與交易截止大限只剩1場比賽，因此也希望他能在最短時間內融入球隊。（編輯：張芷瑄）1110309