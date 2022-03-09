T1台啤英熊新血大福加盟 球團盼大幅提升戰力

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（中央社記者龍柏安台北9日電）T1聯盟台灣啤酒英熊今天透過官方新聞稿宣布，第4名洋將大福已完成隔離，本週將可望與亞洲外援林泰樂一同「開箱」，而球團也盼大福能帶來福氣，並「大幅」提升團隊戰力。

以SBL超級籃球聯賽衛冕軍台灣啤酒為班底的台啤英熊，本季有些跌跌撞撞，目前在台灣運彩xT1聯盟當中，戰績以11勝8負位居第4，球團也持續補強，除日前宣布找來泰國國家隊成員、身高196公分的前鋒林泰樂，如今再加碼宣布補進新血大福（Ronald Delph）。

現年28歲的大福，身高約213公分，是英熊陣中繼長人多拉摩爾（Doral Moore Jr.）外，第2名具有7呎以上身高的長人，近年先後在加拿大與英國等地聯賽效力。

英熊總教練楊志豪說：「大福的彈跳、速度及移動能力相當出色，更能靈活的與後衛配合，帶給陣地戰更多變化。」

首次來到亞洲職籃效力，大福透過官方聲明表示，他很興奮第一次來到台灣，也知道聯盟中有非常多出色球員，「很期待與他們交手。」

球團透露，會將新洋將取名大福，就是希望他的加入後可成為球隊的福將，幫球隊帶來更多福氣，另一方面也盼望他能幫助球隊戰力大幅提升。

球團表示，3月12日週六英熊將作客桃園雲豹，屆時亞洲外援林泰樂以及大福皆有望正式對外亮相。（編輯：張芷瑄）1110309