莊智淵、陳建安大逆轉 勇闖WTT大滿貫賽8強

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣「桌球教父」莊智淵，儘管稍早在WTT大滿貫賽單打32強止步，今晚男雙16強賽與陳建安合作，在落後2局情況下，以3比2逆轉擊敗瑞典組合，勇闖8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，40歲莊智淵單、雙打都有參賽，下午男單32強賽在2比0領先下，遭韓國選手安宰賢（An Jaehyun）逆轉，無緣16強。

揮別單打失利的陰霾，莊智淵與陳建安晚間在男雙16強賽上陣，面對瑞典組合卡爾伯格（Anton Kallberg）與摩賈德（Truls Moregard）儘管前2局各以8比11丟失，陷入不利局面，但經驗豐富的「莊陳配」頂住壓力，隨後以11比7、11比4扳平戰局。

關鍵決勝局，「莊陳配」火力全開，只讓對手拿下1分，以11比1強勢晉級8強。

莊智淵與陳建安8強賽對手將是南韓組合林鍾勳（Lim Jong-hoon）與張禹珍（Jang Woojin），兩組人馬明晚將角逐4強席次。（編輯：屈享平）1110314