T1首次球員交易案 英熊用周資華換太陽選秀權

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台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊和台中葳格太陽隊季中進行交易，並經聯盟審核通過，同時也是聯盟首筆球員交易案，16日正式公告，未來英熊後衛周資華（右）將改披太陽戰袍，而英熊則換來太陽2022年及2023年的第2輪選秀權。（台灣啤酒英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）職籃T1聯盟今天公布首宗球員交易案，台灣啤酒英熊以球員周資華，向台中葳格太陽換來2022年及2023年的第2輪選秀權。

台啤本季兵分二路，出征T1聯盟和超級籃球聯賽（SBL），其中T1台啤英熊以上季SBL冠軍主力為班底，並找來昔日有「火爆浪子」之稱的後衛周資華助陣，希望提升球隊後場戰力，周資華本季出賽17場，平均出賽10分30秒，場均進帳1.1分、1.2籃板、1.9助攻。

台啤英熊和台中太陽進行交易，並經聯盟審核通過，同時也是聯盟首筆球員交易案，今天正式公告，周資華將改披太陽戰袍，太陽則將2022年及2023年的第2輪選秀權交易給英熊。

英熊球團發布新聞稿表示，這次交易案經過雙方球團協調後，並與球員周資華進行討論，皆認為是對三方最好的選擇。

以球員交易選秀權，台啤英熊總經理哈孝遠表示：「台啤籃球隊一直以培養台灣籃球人才為出發點，希望球隊一直能有優秀新血加入，且陣中球員目前皆為中生代為主，因此近兩年選秀權變得格外重要。」

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太陽總經理汪蔚傑則看好周資華的防守能力，加上潛力新秀楊承翰受傷，決定換來周資華補強後場輪替。他說：「我們之前對上台啤英熊，周資華造成後場滿大壓力，加上他的經驗與防守強度，希望來到葳格太陽能更加發揮。」

至於周資華的脾氣問題，汪蔚傑並不擔心，「他是我輔大學弟，我過去在當教練時就很想網羅他，算起來也相當有緣，歡迎他來到台中，也相信他在葳格太陽能有很好表現」。（編輯：吳協昌）1110316