日本春季甲子園開打 浦和學院率先闖進第2輪

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天正式開打，32所學校將在10多天激烈賽事中爭奪冠軍寶座。埼玉縣浦和學院高校今天在開幕首場賽事以4比0輕取對手，率先挺進16強賽事。

日本放送協會（NHK）報導，原訂3月18日開幕的第94屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園），因天候不佳延後到今天舉行開幕儀式，正式展開包括休息日在內為期13天賽程；冠軍戰預訂3月31日舉行。

春季甲子園賽事今天上午在兵庫縣西宮市的甲子園球場開幕，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，參與的32校只有今天出賽的6校球員能進場參與；剩下的26校則在球場大螢幕播放事前預錄進場影片取代實際進場。

本屆賽事觀眾進場上限人數原訂2萬人，但基於球場所在地兵庫縣政府決定等，將從3月22日起不再限制進場人數，並在針對球員與賽事相關人員為對象，最多實施3次PCR篩檢等防疫對策下舉行賽事。

代表全體球員宣誓的岡山縣倉敷工業高校隊長福島貫太說，能站在甲子園球場，一路來受到許多人的支持，「現在能打棒球也是託那些人的福，能站在作為棒球聖地的甲子園舞台上，內心充滿感謝」。

開幕首戰由埼玉縣浦和學院高校對上「21世紀名額」的大分縣舞鶴高校，浦和學院高校最後以4比0輕取對手取得完封勝，率先闖進第2輪賽事。

要獲選為「21世紀名額」必須符合某些條件，例如球隊人數不足或沒有自己的球場、能克服位於強降雪地區等困難因素的高中，或是從事志工活動等對地方有貢獻的學校。

春季甲子園的參賽隊伍並不像夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）由比賽產生，而是由選考委員會根據前一年成績，從全日本選出32支強隊進行比賽。

選考委員會從日本各地選出28校，剩下的4校名額，一所會給前一年秋季明治神宮大會冠軍隊伍，稱為明治神宮大會名額；剩下3所由「21世紀名額」選出。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110319