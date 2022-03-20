日本春季甲子園 廣陵高校9比0大勝對手

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本春季甲子園今天首場賽事由廣島縣廣陵高校對戰福井縣敦賀氣比高校，廣陵全場敲出17支安打得9分，反觀敦賀氣比打線熄火，僅敲出3安掛蛋，終場以0比9敗給廣陵。

第94屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）19日開幕，正式展開包括休息日在內為期13天賽程；冠軍戰預訂3月31日舉行。

日刊體育報導，廣陵高校（簡稱廣陵）今天靠著強力打線順利闖進16強，3棒打者內海優太敲出3安打帶有2分打點；4棒真鍋慧也貢獻3安打1打點，打線大爆發。

廣陵第一局靠著內海適時二壘安打及田上夏衣適時三壘安打取得2比0領先，整場比賽共敲出17支安打拿下9分。

廣陵監督中井哲之說，完全沒想到比賽會這樣展開，好得過頭；雖然因為陣中球員打擊狀況提升有所期待，但竟然可以打到這種程度，應該是打者積極地確實掌握到好打的球。

今天第2場賽事由長崎縣長崎日本大學高校（簡稱長崎日大）對戰滋賀縣近江高校（簡稱近江），雙方勢鈞力敵，9局結束2比2打成平手進入延長賽，並鏖戰到13局，近江最後以6比2獲勝挺進第2輪賽事。

近江奪勝最大功臣是投手山田陽翔，不僅用165球完投13局、奪10次三振、責失兩分防禦率1.38，在突破僵局制從第13局起隊友分占一、二壘情況下，敲出一支帶有超前分一分打點的安打，助近江取得3比2優勢。

總計近江在13局上半共攻下4分，長崎日大因無法在13局下半扳回比數，終場近江就以6比2獲勝。

今天最後一場賽事由東京二松學舍大學附屬高校（簡稱二松學舍大附）對戰福島縣聖光學院高校（簡稱聖光學院），聖光學院最後以9比3輕取二松學舍大附，晉級16強。

中日體育報導，時隔4年再度出賽春季甲子園的聖光學院，首局就在二松學舍大附投手兩次保送「助攻」等情況下拿下3分，雖然二松學舍大附在4局追回1分，但聖光學院接著又在5局一口氣攻下6分，取得9比1領先。

二松學舍大附在6局及7局各追回1分，終場就以3比9敗給聖光學院。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110320