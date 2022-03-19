T1桑尼再飆大三元 台中太陽大勝獵鷹

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽洋將桑尼今天繳出22分、17籃板、10助攻，本季第2度大三元，加上陳靖寰8記三分球追平本土紀錄，率隊以112比85大勝台南台鋼獵鷹。

T1聯盟今天在台南嘉藥紹宗體育館、高雄巨蛋兩地開打，首場由台南台鋼獵鷹與台中葳格太陽交手，晚場比賽由高雄全家海神迎戰桃園雲豹。

台中太陽今天上半場確立了雙位數領先優勢，以56比46占上風，下半場則靠著射手陳靖寰在外線開火，持續拉開差距，最終以27分差大勝。

太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）表現依舊穩定，拿下22分，另抓下17籃板、送出10助攻，締造聯盟本季第5次大三元，也是個人第2次。

陳靖寰攻下全場最高32分，且外線手感火熱，13投8中，追平由台灣啤酒英熊球員李啟瑋所保持的聯盟本土單場最多三分球紀錄。

另一場高雄海神出戰桃園雲豹的比賽，海神以全場逼近6成的命中率，力壓對手，全隊共6人得分雙位數，最終以111比84輕鬆勝出，收下3連勝。

海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）攻下24分、9籃板，另名洋將霍爾（Ferrakohn Hall）進帳20分、11籃板。（編輯：謝雅竹）1110319