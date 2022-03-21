吳昇峰優質先發 春季聯賽合庫擊敗台南市

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）全國成棒甲組春季聯賽社會隊賽程今天率先開打，合作金庫陣中王牌投手吳昇峰7局失1分優質先發，楊振裕單場3安3打點手感燙，率隊以5比4擊敗台南市隊，新北禾聯則以6比3擊敗屏東紅尾隊。

111年全國成棒甲組春季聯賽此次總計32支球隊參加，A組為社會隊共10隊，大學隊分B、C組，每組各11隊，今天社會隊比賽率先在台東開打。

合作金庫成棒隊首戰與台南市成棒隊交手，合庫派出陣中王牌投手吳昇峰先發，吳昇峰3局下被敲3支安打、投出1次四壞保送、失掉1分。

吳昇峰今天總計用93球投7局，被敲出8支安打，投出2次三振、3次保送，失掉1分責失分，優質先發、展現壓制力，球隊拿勝，吳昇峰為勝投。

合庫前6局打完沒拿下分數、1分落後，7局靠著李亦崴、陳孝允接連安打攻占得點圈，楊振裕適時二壘打，一棒送回2分，再靠著暴投跑回團隊第3分。合庫8局再起攻勢，靠著李亦崴、陳孝允接連安打添分，楊振裕三壘打，送回團隊第5分。

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合庫中繼投手黃健隆8局登板有狀況，接連被敲3支安打、高飛犧牲打，一口氣失掉3分，但及時回穩，沒有擴大失分危機，合庫順利拿下比賽勝利。

另一場比賽新北禾聯成棒隊與屏東紅尾隊交手，新北禾聯隊先發投手楊翔皓投5局、總計失掉3分，被高杰敲出全壘打，球隊拿勝、楊翔皓為勝投，新北禾聯雖然沒有全壘打攻勢，但安打串連搶分，終場以6比3拿勝。（編輯：張雅淨）1110321