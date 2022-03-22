彰銀成立射箭隊培育年輕好手 放眼進軍奧運

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（中央社記者張璦台北22日電）彰化銀行射箭隊今天正式成立，網羅10位國內好手出戰企業聯賽。彰銀指出，因台灣運動員在東京奧運的表現而感動，是成立射箭隊的契機；優秀運動選手需要企業贊助支持，目標進軍奧運，共同成就台灣之光。

彰化銀行今天舉辦射箭隊成立記者會，董事長凌忠嫄表示，彰銀長期與台東縣體育會合作，支持體操、舉重、田徑等運動項目，但沒有專屬隊伍。在台灣，與籃球、羽球和桌球項目相比，射箭運動人口較少、所獲資源相對少，不過，射箭選手在國際賽事表現屢獲佳績，發展潛力無窮。

凌忠嫄說，彰銀成立射箭隊，將屬地選在射箭運動能量豐沛的桃園市，邀請桃園永豐高中射箭選手加入，培育在地基層運動員，「目標當然是（選手進軍）奧運」；同時，彰銀致力成為選手後盾，讓選手全心投入訓練、為國爭光，免於擔心就業問題。若選手對金融業有興趣，也歡迎退役後加入彰銀，目前已在規劃相關制度。

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彰銀表示，新成立的射箭隊10位選手平均年齡不到20歲，由2022杭州亞運中華隊反曲弓選手邱意晴，和自企業射箭聯盟選秀會簽下的狀元吳昱明領軍，並請到實戰經驗豐富的史正德、邱柏翰2位教練坐鎮，盼以新軍之姿在今年賽事爭取好成績。

中華企業射箭聯賽4年賽季開幕戰將於26日在國立體育大學登場，民眾可前往國立體大射箭場觀賽，或透過教育部體育署MOESports平台收看直播。（編輯：楊蘭軒）1110322