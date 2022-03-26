T1于煥亞飆進8顆三分做白工 海神不敵英熊

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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣職籃T1聯盟龍頭高雄全家海神本土射手于煥亞今天飆進平聯盟本土最佳的8顆三分球，可惜球隊無法壓制對手多點開花攻勢，終場以92比99不敵台灣啤酒英熊。

台灣運彩xT1聯盟今天兩地開打，下午先由高雄全家海神在主場高雄巨蛋迎戰台灣啤酒英熊，晚間則由新北中信特攻，前往台中葳格太陽踢館。

T1聯盟本土單場最多三分球紀錄，是由英熊射手李啟瑋和太陽前鋒陳靖寰所共同保有的單場8顆，于煥亞今天則成為這項里程碑的新會員，他全場三分球累計14投8中，攻下全隊最高的26分，但在缺乏隊友火力奧援的情況下，抱憾吞敗。

單場投進8顆三分球好表現，卻無法幫助球隊取勝，于煥亞有些無奈地說，球隊沒能贏球，「沒有多大意義。」

英熊本週啟用身高230公分的新洋將德古拉（Samuel Deguara），今天他拿下19分、10籃板，算是一個好的開始，總教練楊志豪也給予正面評價，除表示德古拉加入後對戰力有相當大幫助，還能牽制禁區、鞏固籃板，甚至幫助外圍射手製造機會。

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英熊此役全隊共有5人得分達到雙位數，其中又以本土射手李啟瑋的23分最高，球隊客場雖順利贏球，不過洋將蓋樂威（Ramon Galloway）卻扭傷腳踝提前離場，球團表示詳細傷勢還得等檢查結果出爐後才知道。

另一場比賽，太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）今天繳出33分、15籃板與8助攻的全方位成績單，並率隊在第3節拉出一波32比17攻勢，終場以116比97擊敗特攻。太陽戰績以13勝8負拉下對手站上聯盟第2，而特攻則小退一名來到第3。（編輯：張雅淨）1110326