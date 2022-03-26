NCAA三月瘋上演灰姑娘傳奇 聖伯多祿大學晉8強

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（中央社費城25日綜合外電報導）全美大學體育聯盟（NCAA）男籃甜蜜16強（Sweet Sixteen）今晚上演灰姑娘傳奇，籍籍無名的第15種子聖伯多祿大學以67比64險勝第3種子籃球名校普度大學，晉級菁英8強，朝著4強邁進。

每年帶來約十億美元收入的NCAA籃球賽，是美國電視轉播的重要體育賽事之一，不僅可看到美國職籃NBA明日之星，預測哪隊奪得男籃賽冠軍更是美國一大傳統。

NCAA錦標賽每年3月至4月舉行，實行單淘汰制，2011年起參賽球隊擴增至68隊。由於大部分比賽都在3月進行，因此俗稱三月瘋（March Madness）。

聖伯多祿大學（Saint Peter's University）男籃隊本季戰績22勝11敗，是首支晉級菁英8強（Elite Eight）的第15種子球隊，在本屆NCAA已多次爆冷擊敗對手，普度大學（Purdue University）男籃隊是最新一支。

在此之前，聖伯多祿大學在第1輪撂倒東區第2種子、超級名門肯塔基大學（University of Kentucky），第2輪又扳倒第7種子莫瑞州立大學（Murray State University）。

聖伯多祿大學27日將在東區決賽對上第8種子、傳統男籃強權北卡羅來納大學（University of North Carolina）。

全場比賽雙方戰況十分膠著，共有15次交換領先位置。普度大學球員較高大，運動能力也較強，因此在內線占盡優勢，但聖伯多祿大學仍找到贏球方式。

在比賽尾聲，聖伯多祿大學班克斯三世（Daryl Banks III）轉身跳投破網，追成57比57平手，之後又在終場前2分17秒切入上籃得手，助球隊59比57超前。

普度大學艾維（Jaden Ivey）在終場前8秒投進NBA距離的三分彈，將比分拉近至64比65，僅落後1分，但對手隨後兩罰俱中，穩住勝局。

班克斯三世本場拿下14分，是聖伯多祿大學得分最多的球員，魯柏特（Clarence Rupert）及埃伯特分別貢獻11分及10分。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1110326