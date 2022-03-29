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張育成從葛蘭基手中敲二壘打 連3戰出賽敲安

2022/3/29 12:53（3/29 13:15 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美克里夫蘭守護者隊台灣好手張育成今天在美職春訓熱身賽維持好手感，首打席從堪薩斯市皇家隊賽揚獎強投葛蘭基手中敲出二壘打，已連3戰出賽敲安，但守護者終場以9比19吞敗。

美國職業棒球大聯盟（MLB）春訓熱身賽守護者（Cleveland Guardians）對戰皇家（Kansas City Royals），張育成先發打第3棒、守二壘，首局就從皇家先發投手「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）手中敲出二壘打，但隊友沒延續攻勢，沒能跑回分數。

張育成3局、5局打擊機會都吞下三振，5局下攻守交換時退場，總計3打數敲出1支安打，熱身賽截至目前共敲出5支長打（包括2轟），打擊率4成21。

這場兩隊形成打擊戰，皇家前4局每局得分，1局下就靠單局5支安打，包括梅里斐德（Whit Merrifield）、班奈坦迪（Andrew Benintendi）都開轟，攻下7分。

2局皇家班奈坦迪再敲2分砲，3局一口氣打了一輪再添6分，歐立瓦瑞斯（Edward Olivares）也開轟，4局靠接連安打串連拿下4分，順利拿下比賽勝利。（編輯：李明宗）1110329

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