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PLG麥卡洛受傷離隊 新北國王網羅長人牧倫斯

2022/3/30 15:15（3/30 18:37 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊30日宣布，網羅擁有5年NBA資歷、身高213公分洋將牧倫斯（Byron Mullens）填補陣中空缺，持續往總冠軍之路邁進。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月30日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊30日宣布，網羅擁有5年NBA資歷、身高213公分洋將牧倫斯（Byron Mullens）填補陣中空缺，持續往總冠軍之路邁進。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月30日
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）因洋將麥卡洛受傷離隊，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王今天宣布，網羅擁有5年美國職籃NBA資歷、身高213公分洋將牧倫斯填補空缺，繼續往總冠軍之路邁進。

洋將麥卡洛（Chris McCullough）3月8日作客桃園領航猿遭逢嚴重左膝韌帶撕裂傷勢，經過一週多的治療與球隊溝通後，日前決定返美進行手術。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）本季球員註冊及交易大限日期為4月1日下午5時，國王隊緊急找來新洋將助陣，今天發布新聞稿公布洋將人選。

洋將牧倫斯（Byron Mullens）2009年NBA選秀會首輪第24順位被選中，曾效力過奧克拉荷馬雷霆隊、夏洛特山貓隊（現夏洛特黃蜂隊）、洛杉磯快艇隊以及費城76人隊，擁有5年NBA資歷。

牧倫斯身高213公分，球團總經理毛加恩認為，未來將能夠對抗聯盟內巨人型洋將，且具備外線與分球的能力，和湯瑪士（Thomas Welsh）類似。

談到加盟國王，牧倫斯表示，希望能夠趕快來台，「等不及趕快上場，幫助新北國王在4、5月衝刺，拿下總冠軍」。

國王目前戰績暫居聯盟第一，球團表示，已向聯盟完成牧倫斯註冊手續，等待其他相關手續完成後，就能夠來台準備出賽。（編輯：張雅淨）1110330

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