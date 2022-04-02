T1桑尼再飆大三元 太陽勝獵鷹拉對戰4連勝

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（中央社記者龍柏安台北2日電）T1聯盟台中葳格太陽洋將桑尼，今天繳出19分、13籃板與12助攻，這也是他本季第3度繳出「大三元」成績單，靠他全方位演出，球隊105比88輕取台南台鋼獵鷹。

台灣運彩xT1聯盟今天由台中葳格太陽，在主場台灣體大體育館迎戰聯盟排名墊底的台南台鋼獵鷹，雙方本季前3次交手，太陽未嘗敗績，今天兩隊再次碰頭，獵鷹仍舊沒能走出不同的結局。

目前戰績排在聯盟第2的太陽，今天開局暖機稍慢，不過全隊在第2節火力噴發，單節拉出33比21攻勢，也逐漸拉開分差，其中主力洋將桑尼（Sani Sakakini）上半場打完，就已拿下7分、8籃板與8助攻，也幾乎可提前篤定可繳出「大三元」的表現。

太陽在下半場維持高檔火力，第3節又再次轟下30分，最多領先25分，而進入第4節之前，獵鷹已以62比83陷入大幅落後。

獵鷹昨天宣布由球團顧問劉孟竹暫代總教練兵符，而球隊在第4節也展現韌性與鬥志，靠著開局一波9比0的攻勢縮小差距，甚至一度追到只差10分。

可惜關鍵時刻獵鷹沒能一鼓作氣將分差縮小至個位數，反讓太陽洋將塔克（Anthony Tucker）連續站上罰球線取分，不僅讓手穩住陣腳，也提前和勝利分道揚鑣。

太陽擊敗獵鷹後，除寫下對戰4連勝，同時也賞給對手3連敗，且戰績以15勝8負，與聯盟龍頭高雄全家海神的勝差追至只差2場。

獵鷹洋將賈西亞（Charles Garcia）今天攻下最高的29分、8籃板與4助攻，「新台灣人」阿提諾（William Artino）也拿下21分、14籃板。（編輯：陳政偉）1110402