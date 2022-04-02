生涯第5年開季一軍出發 王政順感謝周思齊鼓勵

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中職中信兄弟隊內野工具人王政順今年迎來職棒生涯第5年，終於如願進入開季一軍名單，談到首次一軍起步的心情，他2日賽前表示，「不會緊張，因為去年第一次上來一軍已經緊張完了。」中央社記者楊啟芳攝 111年4月2日

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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職中信兄弟內野工具人王政順今年進入職棒生涯第5年，終於如願進入開季一軍名單，他表示，反而是去年第一次上一軍時比較緊張，這次保持平常心，很感謝學長周思齊的鼓勵。

25歲的王政順是在2018年季中加入職棒，不過僅在去年有1場、1打席一軍出賽紀錄，終於在今年順利獲得開季一軍的機會。談到首次從一軍起步的心情，他在今天賽前接受訪問時表示，「不會緊張，因為去年第一次上來一軍已經緊張完了。」

王政順笑說，昨天守備練習時學長周思齊還特別跟他說加油，也鼓勵他要保持平常心，「他很少那樣傻笑。」王政順指出，既然有這個機會就要好好把握，想要開季就在一軍表現，並健康打完一整季。

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王政順是球隊內野工具人，一、二、三壘都可以守，談到今年自己的進步，他表示，心理層面進步很多，像去年第一次打夜間比賽時就發生接球失誤，當時對自己很失望，「但有失敗才有成功、才知道在過程中怎麼讓自己進步，現在上場就是大膽去做。」

至於昨天對王政順「傻笑」的周思齊則回應，得知王政順進入開季名單時非常為他高興，也知道他一直以來都很努力，但當時因為還沒有公布名單，不好意思提前跟他說。（編輯：張芷瑄）1110402