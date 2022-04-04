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王彥恩7局無四死球搶勝 U18東岸聯盟平鎮晉4強

2022/4/4 19:43（4/4 20:21 更新）
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2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽，平鎮高中與穀保家商6強碰頭，平鎮高一投手王彥恩（圖）首度對穀保先發，投7局飆7K、無四死球，最快球速146公里、沒有失分，率隊以5比0搶勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年4月4日
2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽，平鎮高中與穀保家商6強碰頭，平鎮高一投手王彥恩（圖）首度對穀保先發，投7局飆7K、無四死球，最快球速146公里、沒有失分，率隊以5比0搶勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年4月4日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）U18東岸聯盟棒球賽6強平鎮高中與穀保家商強碰，平鎮高一投手王彥恩首度對穀保先發，投7局飆7K、無四死球，最快球速146公里、沒有失分，率隊以5比0搶勝、晉級4強。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽平鎮高中與穀保家商6強碰頭，平鎮派出投手王彥恩先發，王彥恩雖然才高一，但是教練團十分倚重的投手戰力，對高苑工商、台東體中、普門中學都有先發紀錄，今天是首度登板對穀保家商先發。

王彥恩笑說，第一時間知道要投穀保還是有點緊張，穀保的打者不好投，很怕連續被打安打，還好打擊和守備很幫忙；雖然才高一但與強隊交手還不畏懼，他表示常常對上強隊、已經習慣了。

平鎮總教練吳柏宏表示，王彥恩是桃園一路培養上來的球員，從小就是球隊的主力投手，今天好的地方是變化球可以控制在好球帶，投手不能只有直球，一定要有好的變化球才能搭配運用，王彥恩就做得很好。

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平鎮今天投打發揮，3局滿壘時田子杰敲出清壘二壘打，幫助球隊取得3比0領先，6局靠著觸身球保送、四壞保送、安打多添1分，7局再靠著失誤、犧牲觸擊、曾子祐內野安打送回團隊第5分。

吳柏宏表示，有一直提醒球員，打很多支安打卻沒有打點，可能不會讓人認識你，得點圈有人時適時安打，就是能展現價值的地方，今天田子杰的表現，相信也有替今年要投入中職選秀加分。（編輯：方沛清）1110404

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