福來喜、許基宏開轟 兄弟擊敗悍將2連勝

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（中央社記者謝靜雯、張新偉新北4日電）中職富邦悍將隊今天主場開幕戰迎戰中信兄弟，兄弟投手鄭凱文6局優質先發，福來喜、許基宏接連開轟，兄弟以4比1拿下開季2連勝，福來喜中職生涯首安、首轟同時出爐。

中華職棒富邦悍將隊昨天作客洲際棒球場與兄弟隊交手，以2比8吞下敗仗，今天新莊棒球場主場開幕戰，吸引滿場1萬2100名觀眾進場，邀請新北市長侯友宜擔任開球嘉賓。

侯友宜透露自己過去就非常關心棒球，今天到球場看到中職秘書長楊清瓏、悍將領隊林華韋，都是熟悉的老球員，相當懷念。他也提到昨天看到味全龍隊打者林智勝敲出生涯290轟、打破張泰山紀錄，張泰山送上擁抱的畫面，具很好的傳承意義。

今天比賽，兄弟首局就有攻勢，2人出局後洋砲福來喜開轟、許基宏跟著敲出陽春砲，開賽就取得2比0領先，這發全壘打也是福來喜中職生涯首安、首轟。

兄弟4局再起攻勢，靠著詹子賢、張志豪接連安打，江坤宇選到四壞保送攻佔滿壘，王威晨適時安打，一棒送回2分、拉開領先差距。

悍將前6局打線受制，7局靠著蔣智賢、范國宸、申皓瑋接連安打，拿下團隊第1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

兄弟先發投手鄭凱文總計投6局被敲6支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，拿下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1110404

中華職棒富邦悍將隊4日在新北市新莊棒球場舉行主場開幕戰，再戰中信兄弟隊，邀請新北市長侯友宜（中）開球，侯友宜開球前也呼籲民眾遵守防疫規定。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

中華職棒4日在新莊棒球場進行富邦悍將隊和中信兄弟隊賽事，終場兄弟以4比1擊退悍將，收下開季2連勝。圖為中信兄弟球員向球迷揮手致意。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

中職富邦悍將隊4日在新莊棒球場主場開幕戰對決中信兄弟隊，吸引大批觀眾進場，最終由兄弟以4比1拿下開季2連勝。圖為中信兄弟球員相擁打氣。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

中華職棒33年富邦悍將隊主場開幕戰4日在新莊棒球場舉行，吸引1萬2100名球迷進場，球迷戴著口罩為悍將隊應援。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中華職棒富邦悍將隊4日在新莊棒球場進行主場開幕戰，邀請歌手Matzka（圖）擔任賽前表演嘉賓，球團表示，主場開幕週將為球迷準備不同進場好禮，並規劃多種趣味體驗遊戲。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

中華職棒33年富邦悍將隊主場開幕戰4日在新莊棒球場舉行，吸引1萬2100名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中華職棒33年例行賽，富邦悍將隊4日在新北市新莊棒球場進行主場開幕賽，再戰中信兄弟隊，賽前全體球員面對國旗唱國歌。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

國內COVID-19疫情持續延燒，中華職棒富邦悍將隊4日在新北市新莊棒球場舉行主場開幕戰，工作人員舉牌提醒民眾全程戴口罩，以免受罰。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

中華職棒清明連假賽事仍進行，富邦悍將隊4日在新莊棒球場主場開幕戰再戰中信兄弟隊，由王牌投手江少慶（圖）先發。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日

中華職棒33年富邦悍將隊主場開幕戰4日在新莊棒球場舉行，吸引1萬2100名球迷進場，專屬啦啦隊Fubon Angels也戴著口罩應援。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中華職棒33年富邦悍將隊主場開幕戰4日在新莊棒球場舉行，吸引1萬2100名球迷進場，球迷戴著口罩為球員加油。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中華職棒富邦悍將隊4日主場開幕戰迎戰中信兄弟隊，兄弟投手鄭凱文總計投6局被敲6支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，拿下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中職富邦悍將隊4日主場開幕戰迎戰中信兄弟隊，中信兄弟王威晨4局上擊出右外野方向一壘安打，帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中職富邦悍將隊4日主場開幕戰迎戰中信兄弟隊，中信兄弟終場以4比1拿下開季2連勝。許基宏單場4打數敲出1支安打，就是陽春砲，幫助球隊獲勝，連續兩場開轟。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中華職棒富邦悍將隊4日主場開幕戰迎戰中信兄弟隊，中信兄弟終場以4比1拿下開季2連勝。洋砲福來喜（Francisco Pena）單場4打數敲出1支安打，就是陽春砲，這發全壘打也是福來喜中職生涯首安、首轟。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中職富邦悍將隊4日主場開幕戰迎戰中信兄弟隊，中信兄弟終場以4比1拿下開季2連勝。官大元登板中繼1局，化解失分後振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

中華職棒富邦悍將隊4日主場開幕戰迎戰中信兄弟隊，兄弟投手鄭凱文（圖）6局優質先發，福來喜、許基宏接連開轟，兄弟以4比1拿下開季2連勝。中央社記者張新偉攝 111年4月4日

國內COVID-19疫情延燒，中華職棒富邦悍將隊4日在新北市新莊棒球場舉行主場開幕戰，看球民眾配合防疫全程戴口罩。中央社記者趙世勳攝 111年4月4日