追平PLG本土單場最高得分 楊敬敏獲選3月MVP

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）P. LEAGUE+新北國王的楊敬敏3月場均得分23.5分，為本土球員之冠，並曾單場攻下39分，追平聯盟本土球員單場得分紀錄，幫助球隊重返第一，也讓他獲選3月最有價值球員（MVP）。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天發布新聞稿宣布，楊敬敏在3月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得21張5分、以總分110分擊敗台北富邦勇士洋將辛特力（Michael Singletary），榮獲3月最有價值球員的殊榮。

新北國王本土一哥楊敬敏現年38歲，3月的6場比賽，上場時間平均32分40秒為全隊第2高，且每場得分都來到雙位數，為球隊重要得分點，單月場均23.5分，更是3月本土球員中最多，並曾在3月13日單場轟下39分，追平聯盟本土球員單場得分紀錄。

楊敬敏在3月最後2場主場比賽同樣扮演要角，3月26日先是在第4節飆進2記關鍵三分球，力退當時位居第一的富邦勇士，隔天再繳出全場最高的26分擊敗桃園領航猿，幫助新北國王拿下4連勝。

楊敬敏幫助新北國王3月單月以5勝1敗的戰績重回聯盟龍頭寶座，而他主宰比賽的能力，也是國王目前戰績能持續領先各隊的關鍵。（編輯：張雅淨）1110405