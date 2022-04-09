兄弟對決岳少華三振岳東華 父母煩惱要支持誰

中華職棒富邦悍將投手岳少華（左）8日首度在正式比賽對決哥哥岳東華，結果賞給哥哥三振。岳少華9日受訪表示，賽後兄弟兩人有通電話，不過只是為了要約打遊戲。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月9日

（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職富邦悍將投手岳少華昨天首度在正式比賽對決哥哥岳東華，結果賞給哥哥三振，兄弟對決也讓父母很煩惱要支持誰，岳少華今天笑說，當下因為怕笑了出來，有刻意不看哥哥的臉。

悍將昨天對中信兄弟的賽事，岳少華在7局上登板後援，被福來喜、詹子賢敲安打之後，再被張志豪擊出高飛犧牲打，失2分但都是非責失分，接著在2出局時面對哥哥岳東華，同時下一棒弟弟岳政華在場邊準備，形成「岳家3兄弟」在場上同框的難得畫面，岳少華先投3顆直球後，再投出曲球讓岳東華遭到三振。

雖然岳少華、岳東華在熱身賽已經有對決過，不過正式比賽是第一次，岳東華昨天還在打擊區偷笑，但岳少華則是表情非常認真嚴肅。岳少華今天接受訪問時笑說：「我不想看他，專心在捕手上面，不然看到他的臉我也會笑，我完全不知道他的表情是怎樣，但他一定要看我的臉，所以可能就笑出來了。」

至於當下岳少華表情嚴肅，他則說明，是因為當時用球數已經很多，想趕快解決打者，「也沒有想說要三振他，最主要是讓他打不好，趕快結束。」賽後兄弟倆也有通電話，不過只是為了要約打遊戲。

岳家3兄弟的父母本來在4日新莊主場首戰時要來現場看球，當時也是悍將與兄弟交手，不過臨時有事沒辦法來。岳少華笑說，之前在熱身賽對決時，爸媽就在煩惱到底要幫誰加油，「因為都是自己的小孩，過年家裡也有討論說在新莊就坐我這邊，看誰主場就穿誰的衣服。」（編輯：張芷瑄）1110409