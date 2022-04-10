庾澄慶替悍將開球 認證丘昌榮某些角度神似

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中華職棒富邦悍將隊總教練丘昌榮與歌手「哈林」庾澄慶（圖）神似，悍將隊10日特別請來庾澄慶擔任開球嘉賓，庾澄慶笑說，丘昌榮年輕時有某些角度真的跟自己滿像的，「但我眼角下垂，他沒有這麼衰。」中央社記者張新偉攝 111年4月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）富邦悍將隊總教練丘昌榮與歌手「哈林」庾澄慶神似，悍將今天請來庾澄慶開球，庾澄慶說，丘昌榮年輕時某些角度跟自己很像，也喊話只要贏球之後就來開唱，「贏越多唱越多」。

中華職棒富邦悍將隊總教練丘昌榮一直被說與歌手庾澄慶有「明星臉」，悍將今天在新莊棒球場賽事請來庾澄慶開球，丘昌榮當開球捕手，兩人合體。庾澄慶笑說，丘昌榮年輕時有某些角度真的跟自己滿像的，「但我眼角下垂，他沒有這麼衰。」

庾澄慶笑說，之前網路發文，底下常常會有留言，「要我不要玩了，快點回去練球」，所以有特別搜尋丘昌榮的照片，看看到底像不像，也開玩笑說：「年輕時像，但他現在感覺比較辛苦，反而我看起來比較年輕。」

庾澄慶完成開球不挖地瓜的目標，他表示從小就對棒球運動很狂熱，今天看到悍將領隊林華韋也想起小時候熬夜看威廉波特比賽時的時光、還有看世界盃的回憶，「真的很熱血，全民瘋棒球。」

庾澄慶今天開球沒有安排演唱，但也對球員喊話，「要贏球、贏越多（之後來）就唱越多，不要我來我都會來。」

丘昌榮表示，最早說他長得像庾澄慶的是國、高中同學，在20幾歲時有次去餐廳吃飯，上完廁所出來，路人對著他說：「欸，你也來這邊吃飯喔？」才發現被誤認為庾澄慶。被問起會不會唱庾澄慶的歌，丘昌榮說：「他的歌太高了，我唱不上去。」（編輯：張雅淨）1110410

中職富邦悍將隊總教練丘昌榮（左3）與歌手「哈林」庾澄慶（左4）神似，悍將10日賽前請來庾澄慶開球，庾澄慶並對球員喊話，「要贏球、贏越多（之後來）就唱越多，不要我來我都會來。」中央社記者張新偉攝 111年4月10日