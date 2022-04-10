T1雲豹教頭王志群請辭 蘇翊傑代掌兵符

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天突然拋出震撼彈，球團宣布，總教練王志群因戰績不理想扛起責任，主動請辭，本季剩餘賽事將由總經理蘇翊傑暫代總教練職務。

王志群原先擔任台師大男籃總教練，去年在桃園雲豹成立後，接下總教練一職，而雲豹目前戰績以5勝17敗，近期苦吞3連敗，在6隊中暫居第5。

雲豹球團今天發布新聞稿表示，王志群去年帶領剛成立的雲豹隊，但因球隊成立時間較晚，在球員選才上並沒有太多選擇空間，但依舊扛起重責大任，一手策劃球隊戰術、球員訓練，對球隊全心全力付出，也建立起隊形，雖然期間曾一度率領球隊拿下連勝、擺脫墊底位置，但因戰績持續低迷，因此決定辭去總教練職務。

雲豹本季剩餘賽事將由總經理蘇翊傑暫代總教練職務，原球探顧問劉嘉發轉任技術顧問，雲豹本季還剩8場例行賽，球團表示，將不會另尋新總教練。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇翊傑說：「王志群總教練幫助球團組成球隊，並帶給年輕球員許多職業球賽必須建立起的觀念，居功厥偉，球團雖強力慰留，但仍尊重他離去決定。」

蘇翊傑表示，現階段將全心面對剩下的比賽，球季結束後將會尋找新任總教練人選，他說：「球員們也要有體認，無論在場上場下，都要更專注於比賽，教練團要求更要完全貫徹，年輕、經驗不足是一回事，有沒有專心、專注在比賽上，又是另一回事，職業比賽沒有那麼簡單。」（編輯：陳仁華）1110410