MLB例行賽首見女性教練上場 巨人納肯再創歷史[影]

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舊金山巨人隊教練納肯創下紀錄，成為MLB史上首位在例行賽上場執教的女性一壘教練。（圖取自twitter.com/SFGiants）

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）舊金山巨人隊今天以13比2大勝聖地牙哥教士隊時，巨人隊教練納肯（Alyssa Nakken）創下紀錄，成為美國職棒大聯盟（MLB）史上首位在例行賽上場執教的女性一壘教練。

法新社報導，比賽進行到第3局時，巨人隊原一壘教練李察遜（Antoan Richardson）被驅逐出場，由現年31歲的納肯上場接替。

納肯走上場時，教士隊一壘手何斯默（Eric Hosmer）與她握手致意。第3局結束，納肯走回球員休息區時，巨人隊捕手卡薩利（Curt Casali）給了她一個擁抱。

納肯曾是加州州立大學沙加緬度分校（California State University, Sacramento）女壘隊球員。她2014年加入巨人隊球團，先在棒球事務部實習，2020年1月獲拔擢擔任教練團一員，使她成為大聯盟史上首位全職女教練。

兩年前，納肯曾在對戰奧克蘭運動家的熱身賽擔任一壘教練，但從未在例行賽執教過。

納肯今天在賽後表示：「太棒了，大聯盟總是給我滿滿的支持。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110413