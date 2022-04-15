李宗賢單局3失誤 江少慶掉9分都非責失破紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒今天在洲際棒球場的賽事，富邦悍將先發投手江少慶在3局下遇到亂流，因為游擊手李宗賢3次失誤，失掉9分都是非責失破聯盟紀錄；5局下兩邊還因觸身球發生衝突。

悍將今天推出本土王牌江少慶先發，1局下演出3上3下，其中還飆出2次三振，2局下雖然出現2次保送，不過沒有失分。

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3局下中信兄弟的江坤宇敲安打後，王威晨造成游擊手李宗賢接球失誤又發生傳球失誤，接著李聖裕再讓李宗賢發生失誤，兄弟得1分，游擊手單局發生3失誤平聯盟紀錄；之後許基宏、福來喜、岳東華、王威晨、李聖裕都敲出安打，江少慶單局失了9分但都不是責失分，投手失9分但0責失分是聯盟首次發生，最後江少慶僅投了2.2局就退場。

這場比賽狀況連連，江坤宇在3局下遭到江少慶觸身球後，5局下再被范玉禹觸身球，而且打中的地方都是腹部，導致雙方清空板凳，不過幸好沒有擴大衝突，主審給了兩邊各1次警告，引起兄弟總教練林威助、投手教練佛斯特的不滿。（編輯：張芷瑄）1110415