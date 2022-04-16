羅昂先發好投助獅奪勝 悍將再「誤」事吞5連敗

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中華職棒統一獅隊洋投羅昂16日中職一軍初先發，演出6局無失分好投，送出5次三振，幫助獅隊以6比0擊敗富邦悍將隊，羅昂也奪下中職生涯首勝，賽後獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月16日

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職統一獅隊洋投羅昂今天中職初登板，演出6局無失分好投，幫助獅隊以6比0擊敗富邦悍將，奪下3連勝；悍將則苦吞5連敗，且重演昨天劇情，投手威迪茲失6分都是非責失。

悍將昨天對上中信兄弟的賽事，3局下因為游擊手李宗賢發生3次失誤，導致投手江少慶單局失9分都是非責失分，創下紀錄。悍將今天將李宗賢降下二軍沉澱，拉上楊晉豪，今天在台南棒球場對上獅隊的比賽，讓于森旭先發守游擊。

不過于森旭在1局下就發生失誤，接著獅隊的羅暐捷、胡金龍選到保送形成滿壘，陳鏞基敲出二壘清壘安打，帶有3分打點，但都不是投手威迪茲的責失分；3局下林靖凱敲安打、羅暐捷選到保送後，潘武雄擊出的球造成一壘手霸帝士接球失誤，獅隊再得2分，接著投手發生暴投奉送1分。

獅隊今天推出羅昂中職生涯初登板，用98球投6局，被敲4支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分演出優質先發；接著施子謙、邱浩鈞、劉予承各投1局都沒有失分，聯手封鎖悍將打線。

終場獅隊就以6比0奪下3連勝，悍將苦吞5連敗，目前戰績1勝8敗居墊底，開季前9戰1勝8敗追平中職史上最慘。

悍將先發投手威迪茲則是用91球投5局，被敲4支安打，出現6次四死球，沒有投出三振，受到隊友失誤影響，失6分但都是非責失，吞下敗投。（編輯：張芷瑄）1110416