謝國城盃少棒新竹市莊博淵3轟無功 高雄搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）謝國城盃少棒賽今天開打，新竹市隊莊博淵單場3響砲無功，高雄市隊靠著李政隆投打有表現、藍聖捷開轟，率隊以12比4拿下首勝；台東縣投打發揮，終場以10比0、4局擊敗宜蘭縣。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽今天開打，比賽採分組雙敗淘汰賽事，新竹市隊（西門）首戰與高雄市隊（中正）交手。

新竹市隊首棒打者莊博淵1局首打席就開轟，2局再敲陽春砲，5局敲出個人單場第3轟，單場3響砲、手感火燙。

高雄市隊中繼投手李政隆投2.2局被敲1支安打就是全壘打，投出5次三振，失掉1分責失分、拿下勝投；打擊方面選到1次保送、敲出2支安打，貢獻1分打點，投打有表現。

高雄市隊團隊敲出15支安打、攻勢串聯，首棒藍聖捷4局敲出安打，5局開轟，單場2安、貢獻3分打點，打擊狀況佳，高雄市隊拿下首勝，下一戰將與台北市隊（福林）交手。

地主台東縣（紅葉）今天首戰與宜蘭縣（竹林）交手，台東縣隊2局靠著單局4安、6保送，林少齊敲出滿貫砲，加上對手1次守備失誤，一口氣打了14人次，攻下9分、奠定勝基。

台東縣隊陳約翰先發投3局被敲2支安打，投出2次三振、無失分，球隊以10比0、4局拿勝，陳約翰為勝投；台東縣隊下一戰將與彰化縣（東山）交手。（編輯：張雅淨）1110417