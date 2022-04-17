林岳平等3人抗議改判遭驅逐出場 懲處18日決定

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟隊交手，延長賽12局獅隊林靖凱靠高飛球跑回本壘、被改判出局，獅隊教練團抗議，總教練林

中華職棒統一獅隊在台南棒球場與中信兄弟交手，兩隊9局打完5比5僵持不下，延長賽12局下，獅隊滿壘時，許哲晏敲出左外野方向高飛球，三壘跑者林靖凱跑回本壘，一開始判定安全回壘，經過電視輔助判決改判出局，兩隊握手言和。

獅隊總教練林岳平上場怒摔球帽抗議，教練團、球員紛紛衝上場。針對改判事件，聯盟發出聲明表示：「經重播輔助判決檢視多角度畫面後，判定跑者林靖凱滑回本壘時未觸摸到本壘板，因佐證畫面十分明確，因此做出改判。」

林岳平、跑壘教練郭俊佑、投手羅昂，因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場，聯盟表示，相關懲處將在明天召開會議討論決定。

聲明中，聯盟再次強調，「重播輔助判決均以轉播提供之畫面證據說話，希望大家保持理性，對於有激烈丟擲物品的危險動作，聯盟將依規定嚴懲，絕不縱容。」（編輯：管中維）1110417