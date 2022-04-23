體育館外出現可疑包裹 老鷹對熱火第3戰延後開打
2022/4/23 09:24
（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天在主場迎戰邁阿密熱火，舉行東區季後賽首輪第3戰，由於體育館外頭出現可疑包裹，執法當局派員調查，比賽延後超過半個小時登場。
調查人員最後說，這個包裹沒有構成風險，但在執法當局調查包裹時，一度禁止球迷進入州農體育館（State Farm Arena）。
法新社報導，老鷹在聲明中說：「基於謹慎起見，在警察局、警犬隊與體育館保全人員查明包裹內容物時，亞特蘭大警察局暫時關閉1號、2號與3號大門。」
聲明還說：「包裹內容物經查不具爆炸性，亞特蘭大拆彈小組已安全移除。」
在比賽延後開打期間，兩隊選手沒有進入球場。他們是在被擋在外頭的觀眾開始進入體育館時才開始熱身。
警方發出有可疑包裹的警報時，已有一小群球迷進入體育館，在警方調查包裹期間仍待在館內。
7戰4勝制的東區季後賽首輪系列賽，熱火前兩場主場對上老鷹取得2比0領先，今天第3戰移師亞特蘭大舉行。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110423
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