田協改選葉政彥全票連任 盼挖掘更多未來之星

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（中央社記者龍柏安台北23日電）中華民國田徑協會今天進行改選，現任理事長葉政彥以全票之姿獲得連任，他也表示，未來希望能挖掘更多的明日之星，透過栽培幼苗，成為未來田徑界的棟梁。

中華田協今天在體育署3樓大禮堂進行改選，新任中華民國體育運動總會會長，同時也是現任田協理事長葉政彥也獲得所有會員與理事支持，囊括所有理事的選票，以全票獲得連任。

去年東京奧運「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄項目跑進準決賽，是台灣自1984年洛杉磯奧運後的第1人，雖最後未能晉級決賽，仍大大振奮了台灣田徑界。

至於「黃金右臂」鄭兆村則因手臂傷勢，東京奧運發揮不如預期，返台後決定動刀「進場維修」，葉政彥得知消息後也自掏腰包提供生活補助，他暖心舉動更讓田徑界津津樂道。

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今年恰逢成都世大運與杭州亞運，葉政彥也期許選手們能在這兩項重要大賽能有優異表現，他並強調不會忘記栽培幼苗的任務，也會啟動培訓計畫，也盼能挖掘更多的未來之星。

近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，國外移訓也受到影響，葉政彥也說，就算無法出國培訓，仍會在台灣尋覓好的地點與場地，也希望選手透過訓練持續累積能量，等待一飛沖天的機會。（編輯：陳政偉）1110423