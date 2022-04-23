台北市隊投打發揮 謝國城盃少棒再闖冠軍戰

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111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強23日在台東舉行，台北市隊投打發揮，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、睽違2年再闖冠軍戰。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）謝國城盃少棒賽4強台北市隊今天投打發揮，李芳模先發4局投出7Ｋ、無失分，好投壓制，廖芫豎、曾乙喆都開轟，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、睽違2年再闖冠軍戰。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強在台東舉行，台北市隊（福林）與屏東縣（復興）交手，台北市隊派出投手李芳模先發，首局2人出局後被敲出安打，但接著連抓10個出局數、完成投球任務。

李芳模今天總計用64球投4局，僅被敲出1支安打，投出7次三振、沒有四死球，沒有失掉分數，好投幫助球隊搶下勝利。

台北市隊打線發揮，開賽靠著廖芫豎內野安打開啟攻勢，再靠著野手選擇、失誤、保送、王元甫安打先馳得點，李芳模敲安，再添1分，蕭兆勛二壘打，一棒送回2分，接著靠著觸身球保送、失誤再跑回1分。

台北市隊首局攻勢擋不住，廖芫豎單局第2次打擊機會敲出滿貫砲，曾乙喆補上陽春砲，台北市隊首局打了13人次，開賽就攻下10分大局、奠定勝基。

廖芫豎今天單場2安、貢獻4分打點，李芳模投打有表現，除了先發好投，打擊方面也有單場2安、1打點好表現。

台北市隊上一次打入謝國城盃冠軍戰是民國109年，當年冠軍戰不敵桃園市隊、拿下亞軍，上一次拿下謝國城盃冠軍是106年，當年代表隊伍是東園國小，這次再闖冠軍戰、力拚重返榮耀。（編輯：方沛清）1110423

謝國城盃少棒賽4強台北市隊23日投打發揮，李芳模（圖）先發4局投出7K、無失分，好投壓制，率隊擊敗屏東縣、晉級冠軍戰。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月23日

謝國城盃少棒賽4強台北市隊23日投打發揮，廖芫豎（圖）敲出滿貫砲，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、再闖冠軍戰。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月23日