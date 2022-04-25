全大運競技體操 唐嘉鴻個人全能2連霸

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）111年全國大專校院運動會競技體操個人全能決賽今天在國體大登場，台師大包辦公開男、女子組金牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻完成2連霸，麥劉湘涵連3年奪金。

唐嘉鴻去年參加東京奧運，單槓資格賽出現脫槓失誤，無緣晉級，但在全能項目有所斬獲，以第7名作收。

唐嘉鴻今天在全大運競技體操公開男子組個人全能決賽登場，6項總分以82.102分拿下金牌，國北教大林冠儀以79.035分摘銀，國立體育大學葉政則以77.803分奪銅。

公開女子組部分，台師大麥劉湘涵以49.435分，連3年稱后，而全大運初體驗的的東奧國手、輔大丁華恬以48.867分奪銀，國北教大賴品儒則以48.568分收下銅牌。

國際體操總會今年實施全新計分規則，全大運為選手們面對新規則的第一個比賽，因此選手在動作、編排上都有所調整。儘管個人全能奪金，但唐嘉鴻自認狀態沒有很好，「在器材適應上還沒很好，身體狀態也沒調整好，單槓項目還要再跟士航老師討論一下」。

教練翁士航在瞭解唐嘉鴻狀況後，也調整參賽目標，唐嘉鴻說：「老師希望我在每個項目上的呼吸、體能維持穩定，不要走下坡，最後也有達到，是這次比賽的收穫。」

唐嘉鴻透過全大運賽事調整，瞄準今年9月杭州亞運門票，而亞運國手選拔將在週末登場，唐嘉鴻期許自己能發揮水準，「6個項目的穩定度都要提升，新練的動作希望也能順利做完」。（編輯：張雅淨）1110425