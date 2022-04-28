MLB史丹頓生涯350轟史上第7快 洋基勝金鶯[影]

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（中央社紐約27日綜合外電報導）靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）揮出生涯第350支全壘打，以及他在第6局打破平手僵局的高飛犧牲打，美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天5比2擊敗巴爾的摩金鶯。

靠著史丹頓生涯里程碑的開轟，洋基拿下5連勝，也是近8場比賽的第7勝。

蓋洛（Joey Gallo）也連2晚開轟；他開季14場都沒貢獻打點之後，最近連3役都有打點表現。

史丹頓是大聯盟史上第7快來到350轟的球員，花了1341場達陣。今天史丹頓從威爾斯（Tyler Wells）手中敲出這支2分全壘打，結束14場沒有開轟的低潮。

史丹頓賽後表示：「真的很酷。我開始這趟旅程時，不知道會遇到什麼，不知道我能走到什麼地方，或是可以打多久；所以，對我而言，這真的很棒。」

昨天洋基12比8獲勝的球賽，史丹頓貢獻兩支安打，今天他除了1局下開轟，第8局也有1支一壘安打，是他本季首次連兩場敲出1支以上的安打。

根據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau），比史丹頓更快達到350轟的球員，包括貝比魯斯（Babe Ruth）、普侯斯（Albert Pujols）、基勒布魯（Harmon Killebrew）、「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）、岡薩雷茲（Juan Gonzalez）、麥奎爾（Mark McGwire）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110428