林孝程臨時上一軍支援 隨時準備好3度上壘

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職味全龍隊昨天受COVID-19疫情影響拉上3人支援，林孝程擔任第1棒3度上壘，包括1支安打，他表示，在二軍期間微調打擊動作、提高擊球率，已經準備好自己，並不會覺得突然。

味全龍因有隊職員快篩陽性，昨天自行匡列11人隔離，其中郭天信、張政禹、劉時豪被放入「疫情隔離名單」，並拉上3名指定替補選手，分別為投手羅國華、趙璟榮及外野手林孝程。雖然是臨時上一軍支援，不過林孝程昨天擔任開路先鋒，3打數敲出1支安打，還選到2次保送。

林孝程是在13日被降下二軍，對於他昨天的表現，味全總教練葉君璋今天表示，「他本來就是我們想要極力培養的球員，所以這是他應該會有的表現，只要繼續有這樣的表現，我們球隊會愈來愈強。」

至於上次將林孝程下放二軍的原因，葉君璋說明，因那時外野有鈦龍、郭天信及陳品捷等人，「對我們來說，如果他沒有辦法先發，我們就會希望他去二軍比賽，那時候純粹不希望他在一軍坐在休息室，出場機會沒有很多。」

林孝程則表示，之前下二軍時，教練就有叮嚀要隨時準備好，所以臨時到一軍支援並不會緊張，也不會想太多，在二軍期間，林孝程微調打擊動作，讓擊球率更高。腳程是林孝程的優勢，去年跑出8盜，不過他指出，由於去年受傷太多次，今年不會去要求數字，「健康最重要，如果健康就可以一直跑。」

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味全近期在拿莫．伊漾帶領下，每天選手上壘時都會有特別的慶祝動作，像昨天就是比「閃電五連鞭」。林孝程笑說：「我在下面（二軍）時就想說，他們這樣到底是要我怎麼辦，上來沒辦法銜接。」

林孝程指出，拿莫．伊漾每天都會把「新哏」影片傳到群組，讓大家自行學習動作，他笑說：「我本來以為是投手的情蒐什麼，結果點進去看是這個，都有很奇葩的動作，而且我又是第一棒，要第一個做，太羞恥了。」（編輯：張芷瑄）1110429