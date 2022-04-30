更多編輯台推薦新聞：
報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

歷經近13年終於修復 南橫公路的美麗與哀愁
生活

歷經近13年終於修復 南橫公路的美麗與哀愁

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬5033例 5/1啟動確診自主回報系統

防疫整理包》本土確診1萬5033例 5/1啟動確診自主回報系統

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽性才可PCR？陳時中：很快會這樣要求
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎2/107

亞錦賽山口茜闖進決賽 戴資穎球后寶座不保

2022/4/30 15:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北30日電）日本羽球名將山口茜今天在亞洲羽球錦標賽女單4強歷經3局大戰後，逆轉擊敗印度好手辛度，闖進決賽，也宣告下週她將擠下在位長達213週的戴資穎，再度登上世界球后寶座。

2022亞洲羽球錦標賽今年在菲律賓馬尼拉舉行，比賽積分也從過去的超級500，提升至最頂級的超級1000。

世界球后戴資穎球后在位週數長達213週，是羽壇女單史上第1，不過目前她的積分以10萬880分，僅領先山口茜51分。

由於今年亞錦賽積分升級，因此只要山口茜打進決賽，積分就可至少增加1000分，因此也宣告下週她將取代戴資穎的球后寶座，登上世界第1。

事實上，戴資穎日前在出席品牌活動時，就曾被問到山口茜積分緊逼，當時她就淡然地說：「時間到了自然會換人，不要這麼在意這個位置。」

戴資穎當時透露，如果她不是球后，只不過在遭遇排名比較高的選手時，最多就是要換球衣，並沒有什麼不一樣，因為依照羽球比賽規則，當場上球員發生「撞衫」（穿同色球衣）時，排名較高的一方有優先選擇權。（編輯：吳協昌）1110430

延伸閱讀
羽球世錦賽不敵山口茜 戴資穎拿下銀牌
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀