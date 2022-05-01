T1雲豹不敵海神 外卡挑戰賽門票再等等

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台灣職籃T1聯盟桃園雲豹1日迎戰高雄全家海神，在只要取勝就能拿下外卡挑戰賽門票的情況下，雲豹最終以117比137不敵海神。雲豹洋將威廉斯攻下44分做白工。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天在主場迎戰高雄全家海神，在只要取勝就能拿下外卡挑戰賽門票的情況下，雲豹最終以117比137不敵海神，得等到6日比賽再繼續努力。

T1聯盟首季季後賽除了例行賽戰績前3名球隊直接取得門票外，第4、5名球隊將先進行外卡挑戰賽。

目前例行賽暫居排名第5的雲豹今天賽前戰績為6勝20敗，墊底的台南台鋼獵鷹為6勝23敗，在雲豹保有對戰優勢，且獵鷹例行賽僅剩1場賽事的情況下，雲豹只要再拿1勝或獵鷹輸球，就確定由雲豹以第5名取得挑戰賽門票。

雲豹晚間在中原大學體育館迎戰高雄全家海神，上半場以58比64暫居下風，第3節靠著洋將威廉斯（Troy Williams）與吉倫（John Gillon）一度追成只剩1分差。

雲豹第4節前段進攻當機，海神洋將霍爾（Ferrakohn Hall）與亞歷山大（Xavier Alexander）趁機輪番發動攻勢，拉開比分，海神團隊單節轟下43分，最終以20分差迎接勝利。

海神洋將霍爾攻下33分，另有10籃板。而雲豹儘管雙洋將威廉斯、吉倫各拿下44、42分，依舊白做工，球隊仍吞下敗仗。

另外，排名第2、3名的台中葳格太陽與新北中信特攻稍早在新莊體育館交手，特攻球團邀請法務部長蔡清祥擔任主場開球嘉賓。

特攻前3節結束以74比77落後，儘管第4節中段太陽一度取得12分領先，但特攻在林秉聖三分球連發下展開反撲，在比賽倒數1分鐘特攻洋將艾斯（Aaron Epps）連得8分，包括兩度爆扣，率隊在倒數29秒反倒取得4分領先，最終特攻以110比106取得3連勝，與第4名台啤英熊之間的勝差擴大到1場。

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特攻洋將艾斯拿下全場最高27分，亞洲外援夏樂（Avery Schare）貢獻17分、10籃板、15助攻，首度繳出「大三元」成績。

特攻總教練李逸驊賽後表示，夏樂真的是名非常認真的球員，「休息日他會在宿舍裡跑樓梯，這兩天比完賽也會拿一箱礦泉水作深蹲，今天他在緊要關頭把塔克（ Anthony Tucker）守得非常好，我希望隊上年輕球員能夠好好學習他的助攻跟防守態度」。（編輯：張雅淨）1110501