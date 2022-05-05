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NBA保羅第4節接管比賽 太陽勝獨行俠

2022/5/5 13:28
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（中央社記者龍柏安台北5日電）NBA鳳凰城太陽鎮隊之寶保羅（Chris Paul）今天又在第4節大顯神威，全場攻下28分，光第4節就拿14分，率隊以129比109擊敗達拉斯獨行俠，在7戰4勝制系列賽以2比0領先。

NBA美國職籃西部季後賽第2輪，主場出擊的聯盟龍頭鳳凰城太陽，今天和達拉斯獨行俠一路拉鋸糾纏，3節打完太陽僅以89比83微幅領先，沒想到決勝節戰況丕變，也成了太陽老將保羅的個人秀。

即將年滿37歲的保羅，今天在上半場累計6投僅中2，不過老當益壯的他在決勝節再次挺身而出，前6次出手彈無虛發、全部命中，個人獨拿14分，率隊從6分領先，一口氣拉開至領先17分，幾乎提前底定勝局，他也得以功成身退下場休息。

太陽得理不饒人，王牌射手布克（Devin Booker）繼續在對手傷口上灑鹽，接下來他連續飆進3顆三分球，也把領先優勢擴大至20分以上，也讓第4節最後4分鐘淪為垃圾時間。

布克三分球8投5中，攻下全隊最高的30分，保羅則繳出28分、8助攻與6籃板；獨行俠則仍以明星後衛唐西奇（Luka Doncic）的35分最佳。

值得一提的是，太陽今天團隊中率高達64.5%，是隊史在季後賽單場最高紀錄，此外保羅在第4節的高檔演出，讓他們在決勝節的命中率高達84.2%，是聯盟近25年季後賽次高，僅次於聖安東尼奧馬刺在2014年總冠軍賽首役第4節締造的87.5%。（編輯：管中維）1110505

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