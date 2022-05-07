陳偉殷睽違近1個月二軍登板 中繼3局失2分

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）日本職棒阪神虎隊台灣左投陳偉殷今天睽違超過3個星期再度於二軍登板，後援投3局，前2局都演出3上3下沒有失分，不過第8局遇到亂流，總計被敲3支安打，失掉2分。

陳偉殷去年受到左肩傷勢影響，球季後半段都沒有出賽，球季結束後到美國進行治療、復健，並在今年提早回到日本準備。陳偉殷今年與阪神虎的合約來到第2年，一開始先從二軍調整，在3月30日首度於二軍出賽，投2局無失分；4月6日於交流賽投3局無失分。

陳偉殷4月13日在二軍登板，本季實戰投球局數首度拉到5局，被敲4支安打、沒有投保送，失掉3分，不過在這之後就沒有出賽紀錄。狀況調整了近1個月，陳偉殷終於在今天出賽，在對前東家中日龍二軍的比賽中，於第6局登板長中繼。

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陳偉殷在6局上演出3上3下，包含1次三振，7局上再度連續解決3名打者；不過8局上遇到亂流，被敲2支安打失1分後，送出1次三振，再被敲安打，接著讓下一棒三好大倫擊出犧牲打掉1分，再讓下一棒根尾昂擊出雙殺打。

總計陳偉殷投3局被敲3支安打，沒有出現保送，投2次三振，失掉2分，目前在二軍防禦率4.50。陳偉殷在第8局掉2分讓戰局形成平手，不過最後阪神二軍在延長賽以3比2擊敗中日龍二軍。（編輯：謝雅竹）1110507