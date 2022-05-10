大谷翔平生涯首發滿貫砲 單場雙響距百轟差1支[影]

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）美職天使隊日籍好手大谷翔平今天單場雙響砲，6局與楚勞特接力開轟，7局敲出大聯盟生涯首發滿貫砲，連2打席開轟、貢獻5分打點，離大聯盟生涯百轟里程碑僅剩1轟。

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天與坦帕灣光芒隊交手，天使隊日籍「投打二刀」大谷翔平今天扛3棒、指定打擊。

兩隊5局打完天使隊3比1領先，6局天使隊馬許（Brandon Marsh）率先敲出安打，楚勞特（Mike Trout）敲出2分砲，大谷翔平接著敲出陽春砲，兩人接力開轟搶分；這也是楚勞特在主場天使球場（Angel Stadium）敲出的第161轟，超越薩蒙（Tim Salmon）主場160轟紀錄。

大谷翔平7局延續火燙手感，滿壘球隊7比3領先時，敲出個人大聯盟生涯首支滿貫砲，幫助球隊拉開領先差距。

大谷翔平中止近期連9場出賽沒有全壘打，今天單場4打數敲出3支安打，4局敲出中外野方向安打，6、7局連兩打席開轟，貢獻5分打點，大聯盟生涯全壘打數累積達99轟，賽後打擊率2成52。

天使隊打線發揮，團隊敲出11支安打，包括4發全壘打，除了大谷翔平的雙響砲、楚勞特的2分砲外，華爾希（Jared Walsh）4局也有1發3分砲，天使隊終場以11比3拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110510