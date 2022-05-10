古林睿煬飆速157公里 先發好投率獅隊2連勝

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中華職棒統一獅隊投手古林睿煬10日在台南主場先發出賽，主投5.2局失1分、送出6次三振，飆速157公里，率隊以5比1拿勝，賽後獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）洋投泰迪今年效力中信兄弟隊，今天首度對前東家統一獅先發、投5.1局失5分吞敗，獅隊先發投手古林睿煬投5.2局失1分、飆速157公里，率隊以5比1擊敗兄弟，拿下近期2連勝，也獲選單場MVP。

洋投泰迪是中職2020年奪冠班底，前兩個球季效力獅隊，今年改效力中信兄弟隊，泰迪今天賽前生涯在台南棒球場出賽戰績9勝、沒有敗績，出賽防禦率1.47。

泰迪轉隊後首度回到台南棒球場對上前東家獅隊，今天首局就有狀況，開賽被邱智呈敲出安打，林靖凱二壘打送回1分，陳傑憲三壘打送回第2分，再靠著滾地球跑回第3分。

泰迪投到6局再有狀況，接連投出2次四壞保送，1人出局後被潘傑楷敲出安打、失掉2分，6局沒有投完就退場。

泰迪今天總計用82球投5.1局，被敲5支安打，投出4次三振、3次保送，失掉5分皆為責失分，吞下本季第2敗，也是個人在台南棒球場出賽首敗。

兄弟隊今天打線受制於獅隊先發投手古林睿煬，僅在3局靠著高宇杰二壘打、王威晨適時安打拿下團隊唯一1分，比賽後半段沒能再添分，吞下近期2連敗。

獅隊先發投手古林睿煬今天總計用93球投5.2局，被敲出5支安打，投出2次四壞保送、6次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝，飆出最快球速157公里。

古林睿煬接受主場MVP訪問時，被問起今年頻頻飆出157公里火球，有沒有什麼特別的訓練，他只笑說：「沒有什麼特別的，好好睡覺、好好吃飯。」他也感謝現場球迷，儘管天氣狀況不好，球迷還是熱情進場加油。（編輯：張雅淨）1110510