全國青少棒賽12日開打 疫情影響已8隊棄賽

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）全國青少棒賽12日開打，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，今天桃園市隊也退出比賽，目前已將近一半參賽球隊、共8隊棄賽，今天高雄市隊以8比3擊敗彰化縣隊。

111年全國青少棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市名稱代表參賽，比賽採分組雙敗淘汰賽制。

此次比賽原本有18支球隊報名參賽，比賽於12日開打，但因為近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例數多，陸續有球隊棄賽，昨天台中市、南投縣、宜蘭縣、嘉義市、雲林縣、苗栗縣、台北市都確定棄賽，今天桃園市也棄賽。

今天僅剩3場比賽，高雄市隊與彰化縣隊交手，高雄市隊開賽積極搶分，1到4局、局局有分數進帳，團隊敲出11支安打，終場以8比3拿勝，下一戰預計與屏東縣隊交手。

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嘉義縣隊今天與台南市隊交手，嘉義縣隊2到4棒攻勢串聯，2棒吳宥諺單場2安貢獻2分打點，3棒吳明樟單場3安貢獻1分打點，4棒張宇倫也敲2安貢獻1分打點，嘉義縣終場以6比3拿勝，下一戰將與新竹縣隊交手；新竹縣今天比賽以11比1擊敗新竹市隊。

因為疫情打亂賽事，上一屆完成2連霸的新北市隊昨天擊敗花蓮縣隊、直接晉級B組勝部冠軍戰，台東縣更是一場比賽都還沒有打，直接晉級A組勝部冠軍戰，兩隊只需再拿1勝就可以晉級4強。（編輯：吳協昌）1110513