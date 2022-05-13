林立再見安打 桃猿延長賽擊敗龍拿下6連勝

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中職味全龍隊13日與樂天桃猿隊交手，桃猿隊一路落後、比賽後半段追分，兩隊鏖戰至延長賽11局，桃猿隊靠著林立再見安打以6比5拿下近期6連勝。中央社記者張新偉攝 111年5月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職味全龍隊13日與樂天桃猿隊交手，桃猿隊一路落後、比賽後半段追分，鏖戰至延長賽11局，靠著林立再見安打以6比5拿下近期6連勝，林立單場5安4打點當功臣、獲選單場MVP。

中華職棒樂天桃猿隊11日起在主場樂天桃園棒球場與味全龍隊打3連戰，今天比賽味全龍隊攻勢集中在前半段，1局上靠著吳東融、林智勝、陳品捷接連3支安打先馳得點。

桃猿隊1局下靠著林立安打、犧牲觸擊、盜壘、龍隊守備失誤跑追平分；龍隊2局靠著吳東融二壘打送回1分、再度超前比數，4局曾傳昇率先敲出安打，林智勝選到保送，靠著陳品捷適時安打添分。

味全龍隊5局再起攻勢，洪瑋漢選到四壞保送，2人出局後曾傳昇也選到保送，吳東融敲出個人單場第3安、帶有1分打點，林智勝補上安打，送回團隊第5分。

桃猿隊2到6局受制於味全龍隊先發投手布里悍壓制，沒能拿下分數，直到7局靠著梁家榮安打、暴投、張閔勛選到保送，陳晨威、林立接連安打添分，桃猿隊單局追回3分，將比數追至4比5，9局靠著林立適時安打扳平比數。

兩隊9局打完5比5僵持不下，延長賽第11局，桃猿隊靠著四壞保送、故意四壞保送，林立敲出再見安打、幫助球隊拿下勝利。

林立手感火燙，單場6打數敲出5支安打，貢獻4分打點、獲選單場最有價值球員（MVP），他接受主場MVP訪問時也提到，從落後、追平到逆轉拿勝，大家都不想輸，上場就是想要對球隊有貢獻。（編輯：劉學源）1110513