T1聯盟例行賽18日重啟 季後賽口號「開戰」

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃T1聯盟例行賽受疫情影響而停擺，18日將重啟，面對首季季後挑戰賽22日將登場，聯盟今天公布口號「開戰」（FIRE）及首波主視覺，LINE TODAY也將加入轉播行列。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園雲豹5月1日傳出有球員確診後，T1聯盟例行賽停擺至今，將於18日重啟賽事，以3天時間密集打完剩餘5場例行賽，確定各隊例行賽最終排名。

例行賽告一段落後，T1聯盟隨即將在5月22、23日進行季後挑戰賽。T1聯盟今天發布新聞稿公布季後賽口號「開戰」（FIRE），首波主視覺同步曝光，以英文「PLAYOFFS」（季後賽）字樣為底，配合6隊球員們精彩的動作照，凸顯所有球隊都已蓄勢待發，不放棄任何機會，全力爭搶季後賽席位，全面「開戰」。

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T1聯盟同步揭曉，22日季後挑戰賽起將有重磅級伙伴LINE TODAY加入轉播行列，6大轉播平台集結，即時放送聯盟元年季後賽的精彩賽事。

聯盟秘書長張運智表示，「開戰這個季後賽口號，代表著聯盟重啟賽事後，球團奮戰到底的決心，即使受到疫情干擾，依舊擋不住他們對於總冠軍的渴望，為了總冠軍，每支球團不怯戰、不避戰，勇敢迎接每場戰役。」（編輯：張雅淨）1110516