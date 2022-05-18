T1士東猛轟52分 英熊送獵鷹提前放暑假

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（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹洋將賈西亞與「新台灣人」阿提諾都高掛免戰牌，台灣啤酒英熊把握對手禁區「沒大人」機會，洋將士東狂轟平聯盟最高的52分，終場144比115擊敗對手。

台灣運彩xT1聯盟歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲延賽，今天復賽啟動，兵源短缺的台鋼獵鷹今天再輸給台啤英熊，例行賽全部告一段落，也確定無緣搶搭季後挑戰賽的晉級末班車。

獵鷹本季戰績6勝23負，勝場數和桃園雲豹持平，不過兩隊本季6次交鋒，獵鷹以2勝4負對戰呈劣勢，確定排名敬陪末座，今天比賽結束後，獵鷹也提前放暑假。

獵鷹兩大主力長人洋將賈西亞（Charles Garcia）與阿提諾（William Artino）今天都因傷缺陣，禁區高度矮了對手一大截，全場團隊籃板數以32比62大幅落後，更讓對手在自家禁區予取予求，英熊全場光在禁區就攻下76分。

英熊洋將士東（Diamond Stone）今天攻下本季最高的52分，也追平新北中信特攻阿巴西所保持的聯盟單場最高得分；此外英熊全隊合力飆進144分，改寫由特攻所保持的139分單場最高得分紀錄。

英熊此役團隊命中率達57.1%，前3節打完就已取得21分領先優勢，因此第4節最後也提前讓士東、蔣淯安等主力退場休息，最終以29分之差留下勝利。

獵鷹洋將喬登（Jordan Chatman）今天首節三分球9投5中飆進19分，全場攻下陣中最高的44分，另一名洋將吉伯特（Marcus Gilbert）也有29分、10籃板，本土後衛呂濟而則拿下24分。（編輯：張雅淨）1110518