全國青少棒賽 新北市、台東縣爭冠

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）全國青少棒賽4強今天舉行，新北市隊靠著7局石正侑再見安打7比6擊敗台南市隊、連3屆闖進冠軍戰，挑戰3連霸差1勝；台東縣隊許定捷投打發揮，率隊7比5擊敗屏東縣晉級冠軍戰。

111年全國青少棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市名稱代表參賽，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽12日開打後就有近一半球隊棄賽。

今天4強賽由去年完成2連霸的新北市隊迎戰台南市隊，兩隊6局打完6比6僵持不下，7局下新北市隊靠著四壞保送、犧牲觸擊推進、故意四壞保送攻佔一、二壘，2人出局後石正侑代打敲出再見安，幫助球隊拿下勝利。

另外一場4強賽由台東縣隊與屏東縣隊交手，台東縣隊先發投手許定捷總計用91球投5.1局，被敲出6支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉3分（2分責失分）、展現壓制力。

許定捷好投、打擊也有表現，扛1棒首局就敲出安打， 靠著暴投、滾地球、失誤，跑回球隊第1分，台東隊延續攻勢，適時安打再添2分；台東縣隊2局敲出4支安打、攻勢串聯，許定捷有1支內野安打。

台東縣隊攻勢集中在前半段，前3局都有拿下分數，3局打完7比3領先，屏東縣7局追回2分，追分不及、吞下敗仗；許定捷今天打擊表現，單場4打數敲出3支安打，投打俱佳率隊晉級冠軍戰。

台東縣隊與新北市隊明天爭冠，新北市隊力拚3連霸，台東縣隊民國107至109年間都有闖進冠軍戰，但最後都是拿下亞軍，這次全力爭冠。（編輯：方沛清）1110520