更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
單日確診又達10萬 美衛生高層警告疫情回溫
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300

史托瑞單場3響砲 紅襪12比6轟垮水手

2022/5/20 16:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天在主場迎戰西雅圖水手，紅襪打者史托瑞4打數4安打，其中包括3支全壘打，進帳7分打點並為球隊跑回5分，助紅襪以12比6擊退水手。

這場比賽的首局打完兩隊都沒得分，水手2局上灌進4分，史托瑞（Trevor Story）2局下、3局下都揮出全壘打，讓紅襪扳平比數。

雙方前5局打完以4比4僵持，紅襪6局下再拿兩分，7局下、8局下都打進3分，水手則是8局上、9局上各追回1分。

史托瑞又在8局下轟出左外野方向3分砲，這是他生涯第2次繳出單場3轟、7打點的成績。

紅襪打線全場揮出16支安打、狂掃12分，兩項數據都是他們本季單場新高。馬蒂內茲（J.D. Martinez）此役5打數4安打，且為紅襪跑回3分，維杜格（Alex Verdugo）也有5打數3安打並跑回4分的表現。

紅襪先發投手希爾（Rich Hill）今天只投2局被敲出6支安打，其中包括1支全壘打，丟掉4分都是自責分。接替他投球的豪克（Tanner Houck）投了4局沒有失分，賞給對手6次三振，只有1次保送。

水手此役5打數3安打的羅德里格斯（Julio Rodriguez）和單場掃進4分打點的摩爾（Dylan Moore），今天都有全壘打演出，斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）則有5打數2安打並跑回2分的成績。

水手先發的柯比（George Kirby）此役主投5局，被擊出2支全壘打在內的8支安打，並送出3次三振、1次保送，丟掉5分都是自責分，最後承擔這場比賽的敗投。

希爾在過去4場先發一共只丟3分，其中2分是自責分，但水手打線今天讓他只投2局就花了56球，並從他手中攻下4分。

水手2局上首名打者斯瓦瑞茲敲出二壘安打，托羅（Abraham Toro）在1人出局後的安打讓他們攻佔一、三壘，接下來摩爾扛出3分砲讓水手以3比0領先。

同樣在2局上，佛瑞澤（Adam Frazier）在2人出局後獲得保送，佛蘭斯（Ty France）擊出右外野安打，再幫水手拿下一分。

但紅襪很快在2局下將分差縮小，靠得是最近14場比賽打進11分打點的史托瑞，他打到中外野的兩分砲送回了維杜格。

紅襪3局下首名打者馬蒂內茲安打上壘，史托瑞在2人出局後揮出飛越左外野「綠色怪物」的全壘打送回馬蒂內茲。史托瑞此役的第2支兩分砲，讓紅襪4比4扳平比數。

6局下，史托瑞、布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）的安打都為紅襪添得分數。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀