T1台啤英熊輕取雲豹 晉級季後賽

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天在季後挑戰賽靠著亞洲外援林泰樂與洋將士東合力攻下62分，率隊以128比110擊敗桃園雲豹，挺進季後賽，將對決頭號種子高雄全家海神。

T1聯盟今天在桃園市立綜合體育館展開季後挑戰賽首戰，由例行賽第5名雲豹挑戰例行賽第4名台啤英熊，爭取最後一席季後賽資格，比賽採3戰2勝制，第4名台啤英熊未戰先帶1勝。

台啤英熊上半場掌握禁區優勢，籃板球以30比16占上風，而亞洲外援林泰樂（Tyler Lamb）半場攻下18分，包括4記三分球，幫助球隊以63比59領先；雲豹靠著洋將威廉斯（Troy Williams）前兩節轟下28分，力阻對手將比分拉開。

雙方易籃後，台啤英熊主控蔣淯安挺身而出，第3節尾聲連得8分，且飆進三分球，將領先優勢擴大至98比90。

台啤英熊決勝節命中率高達60%，反觀雲豹僅剩32%，而林泰樂持續在外線開火，率隊擺脫對手糾纏，最終台啤英熊以128比110勝出，晉級季後賽。

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台啤英熊此役以林泰樂與洋將士東（Diamond Stone）表現最出色，雙雙攻下31分，蔣淯安則繳出24分、9籃板、12助攻「準大三元」成績。雲豹以威廉斯表現最佳，拿下47分、9籃板、6助攻、3抄截。

季後賽將自5月24日開打，採3戰2勝制，24日將先由第2種子台中葳格太陽對決第3種子的新北中信特攻，25日輪到從季後挑戰賽出線台啤英熊出戰頭號種子高雄全家海神，季後賽勝隊將取得冠軍戰門票。（編輯：唐聲揚）1110522