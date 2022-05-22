T1台啤英熊季後賽對決海神 鎖定布銳克曼、庫薩斯

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台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊22日季後挑戰賽以128比110擊敗桃園雲豹，晉級季後賽。賽後同步公布全新季後賽口號「#再來一冠」。（台啤英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月22日

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊季後賽將對決高雄全家海神，英熊總教練楊志豪今天表示，將針對海神亞洲外援布銳克曼、洋將庫薩斯進行研究，並設法阻止對手外線火力發揮。

台啤英熊今天季後挑戰賽作客桃園市立綜合體育館，出戰例行賽第5名的桃園雲豹，比賽採3戰2勝制，例行賽第4名英熊未戰先帶1勝，英熊靠著亞洲外援林泰樂（Tyler Lamb）與洋將士東（Diamond Stone）合力攻下62分，加上蔣淯安繳出24分、9籃板、12助攻「準大三元」成績，最終以128比110擊敗桃園雲豹，挺進季後賽。

楊志豪賽後接受媒體聯訪時表示，今天贏球關鍵在於防守策略成功，有效抑制對方本土球員得分，加上球隊本身不僅鞏固籃板球，外線、罰球命中率也都有提升。

不過，台啤英熊單場19次失誤，比雲豹10次還多，面對即將到來的季後賽，楊志豪認為，必須設法降低失誤，「讓對手減少（攻守）轉換機會」。

季後賽組合今天全數出爐，第2、3種子台中葳格太陽、新北中信特攻24日將展開對決，頭號種子高雄全家海神25日將與台啤英熊交手，採3戰2勝制，勝隊將晉級冠軍戰。

台啤英熊例行賽6度與海神碰頭，兩隊各拿3勝、平分秋色，楊志豪表示，還有2天時間可以調整，將針對海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）、亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）進行研究，並設法降低對手外線命中率。

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談到季後賽將對位布銳克曼，台啤英熊主控蔣淯安表示，期盼能幫助球隊阻斷布銳克曼進攻和組織，「希望從防守做起，進攻先擺一邊沒關係」；楊志豪同樣認同蔣淯安的想法，他說：「之前有一場小安（蔣淯安）得分沒很高，但有守住，所以我們贏球。」

台啤英熊今天賽後同步公布全新季後賽口號「#再來一冠」，延續例行賽「#不留一手」概念，採用酒瓶單位「罐」與「冠」軍獎盃諧音，期許今年能榮耀台灣啤酒籃球隊6冠隊史、全力搶勝，並獲得第7座金盃。（編輯：張雅淨）1110522