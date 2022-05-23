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中職重返台東 兄弟24日迎戰桃猿拚隊史首勝

2022/5/23 17:02（5/23 17:21 更新）
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中華職棒例行賽睽違14年重返台東，24日首戰由中信兄弟隊迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉（中）應戰、力拚隊史在台東首勝。圖為德保拉18日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月23日
中華職棒例行賽睽違14年重返台東，24日首戰由中信兄弟隊迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉（中）應戰、力拚隊史在台東首勝。圖為德保拉18日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒例行賽睽違14年重返台東，明天首戰由中信兄弟迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉應戰、力拚隊史在台東首勝。

中華職棒上一次在台東棒球場安排例行賽是2008年3月30日，當年度賽事由兄弟象隊（中信兄弟前身）與統一獅隊交手，最後統一獅隊以6比3拿下勝利。

兄弟隊明天起與樂天桃猿隊在在台東棒球場打2連戰，兄弟隊史（含兄弟象隊）在台東棒球場2場出賽吞下2敗、沒有勝場，明天比賽力拚隊史在台東首勝，桃猿隊前身La New熊隊時期在台東棒球場有過1勝。

兄弟隊明天派出洋投德保拉先發，德保拉目前為止本季與桃猿隊交手2場先發戰績2勝，有1場完封勝，投15.2局無失分、防禦率0，明天力拚延續氣勢、全力搶勝。

桃猿隊開季戰績亮眼，戰績20勝10敗1和、暫居聯盟第一，但近期受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響戰力，上週與富邦悍將隊交手遭橫掃、吞下3連敗。

桃猿隊明天派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬本季先發出賽表現亮眼，目前為止7場出賽戰績3勝1敗，防禦率2.25，本季與兄弟隊交手過1次，總計投5局失掉2分責失分、無關勝敗，明天比賽力拚幫球隊止敗、爭取對戰兄弟本季首勝。（編輯：李亨山）1110523

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