台大學霸遇上護理師 相偕征戰自由潛水為國爭光

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（中央社記者江明晏台北26日電）挺住打壓、成功正名出賽的台灣自由潛水選手黃明峻與連林嵐是一對情侶，他們一位是台大學霸，一位是白衣天使，雙雙放下高薪穩定工作，投入大海懷抱，在自由潛水這條航線上各地征戰愛相隨。

台灣體壇好手出國比賽，屢遭中國打壓干預，無法以Taiwan之名出賽，此憾事在國際自由潛水領域也不例外。

繼去年「國際自由潛水發展協會」（AIDA）自由潛水世界錦標賽無預警下架中華民國國旗後，台灣自由潛水好手黃明峻與連林嵐近期前往宏都拉斯，參加在加勒比海舉辦的自由潛水賽，賽前又被通知更改國籍。

在跟主辦單位與裁判多次溝通後，立場堅定的兩人順利以台灣身分參賽，各國潛將看在眼裡也為此抱不平，特地在他們下水比賽時高喊「台灣！台灣！」，就連義大利女選手都來打氣說：「我們都知道，中國和台灣是不同國家。」

「開始比賽10年來，第一次遇到這樣的狀況」，黃明峻接受中央社越洋電話採訪推測說，應是與此次比賽主辦單位有中國防寒衣品牌贊助有關。

黃明峻指出，這次為了正名出賽，與主辦單位數度來回攻防，甚至一度打算退賽；他大嘆，身為選手明明該養精蓄銳，卻要不斷抗爭正名，「真的很無奈」，也怕下次出賽「還要繼續爭」。

連林嵐則說，正名出賽固然辛苦，但她內心知道「絕對不可以讓步」，只要退縮、日後出賽單位就會依循前例，這將導致未來台灣選手都擺脫不了這種惡夢，她期盼在自由潛水領域守住一條防線。

此次賽事，黃明峻獲得一個台灣國家紀錄跟男子恆重無蹼（CNF）第2名，深度達63公尺；連林嵐不負眾望奪得3個台灣國家紀錄，分別是59公尺攀繩下潛（FIM） 、64公尺恆重雙蹼（CWTB）、69公尺恆重下潛（CWT）。

自由潛水（Free-diving）是指不攜帶水下供氧裝備，不吸純氧、單憑正常的呼吸和屏息進行的潛水活動，相關賽事就是依各種條件，能在水下潛得有多深。1988年盧貝松的電影「碧海藍天」，即展現出自由潛水的迷人之處。

黃明峻畢業於台大機械系、台大應力所，屬不折不扣「學霸」，畢業後第一份工作在中科院，之後轉戰顯示器大廠佳世達；2011年，接觸自由潛水便一頭栽進去，歷經半年考慮，決定離開原工作崗位，全心投入自由潛水運動。

「在辦公室上班、工廠上班，真的很無趣，像是被關起來」，黃明峻談及哪來勇氣離職、投入大海懷抱時說：「下水時，有種緊張和放鬆交織的獨特感受，在海上飄著，也好像什麼事都不用煩惱。」

回首10多年前，台灣從事自由潛水的人很罕有。他自嘲說，初學之路「很傻、很天真」，直覺蘭嶼有很深海域，就隻身跑去想展開訓練，結果找不到適合訓練的海域；之後在奧地利老師推薦下，乾脆去比賽場地菲律賓宿霧做訓練。那年是2012年，也是他首度出賽。

轉眼10年過去，黃明峻已出賽9次，賽程征戰菲律賓、希臘、埃及、哥倫比亞等地，曾獲單次比賽總積分第2名佳績，更是台灣兩項紀錄保持人。

談及兩個人如何認識？黃明峻笑說，「她是我第一個學生」。連林嵐原是護理師，在台大醫院當了10年公務員，頻繁輪班的她，為了紓壓天天游泳，因緣際會知道「有一種潛水運動不用裝備」，更耳聞台灣有個人在教自由潛水訓練，就自己去蘭嶼找黃明峻學，並對此運動產生很大興趣，甚至找到一生伴侶。

「他很想比賽，但少了潛伴」，連林嵐說，單獨自由潛水的風險很高，隨時可能因為超過極限而昏倒，「最好有人能一直陪著、把你拉出水面。」

在得知黃明峻有一個「潛水100米」夢想，但台灣海域訓練不易、一定要出國，連林嵐就乾脆離職「愛相隨」；至今，她都還記得黃明峻當時說：「歡迎妳來到另一個世界」，儘管對這未知旅程既期待又雀躍，但不免「被媽媽罵得很慘」。

另一現實難題：如何賺錢養活自己，並負擔出國訓練和比賽費用。目前黃明峻與連林嵐在基隆開辦自由潛水學校，維持「半年教學、半年出國訓練」方式，藉以平衡經濟與夢想兩端的重量。

連林嵐坦言，初期台灣自由潛水風氣不盛，就算只有3個學生，也得跑去南部執教；而在冬天淡季時，兩人曾閒到發慌、一早去公園運動、下午到圖書館看書，「就要讓自己感覺很忙」。

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此外，自由潛水的風險也讓家人擔心。有一次，他們在蘭嶼訓練，隨著潛入深度越深，暗流將兩人越帶越遠、「差點回不來」；正因有過驚險經驗，兩人更堅定相互扶持、朝自己設定的目標前進。

黃明峻說，期望今年能在比賽時正式突破100米深度，下場賽事，就在8月大西洋西側的巴哈馬舉行；連林嵐則說，她會把對安全的掌控放在第一位，不讓家人擔心，並持續進步，成功達到潛水70米的里程碑。（編輯：張良知、林克倫）1110526